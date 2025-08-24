«Желаю мира и солидарности»: Лукашенко обратился к украинцам в День независимости

Сегодня, 24 августа, отмечается День независимости Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с событием украинцев и пожелал стране найти свой путь развития и ответить на современные вызовы. Об этом говорится в тексте пресс-службы главы государства.

«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы связаны общими историческими судьбами, христианскими ценностями и дружбой, которая сохраняется несмотря на современные испытания. Он отметил, что Белоруссия остаётся открытой для украинцев и готова к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному диалогу с южными соседями.