22 августа, 18:12

Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать

Лукашенко: Белоруссия будет воевать исключительно в ответ на агрессию против неё

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически отверг предположения о том, что его страна планирует нападение на Украину. Он подчеркнул, что белорусские войска будут задействованы исключительно для защиты собственной территории в случае внешней агрессии. Лукашенко также призвал к спокойствию, заявив, что Украина не представляет угрозы для Белоруссии.

«Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей. Воевать мы будем только в одном случае: если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами», — сказал Лукашенко в разговоре с журналистами.

Ранее Белоруссия выразила готовность организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Минск не настаивает на посредничестве, но при необходимости обеспечит встречу для мирного урегулирования.

Анастасия Никонорова
