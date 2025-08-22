Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически отверг предположения о том, что его страна планирует нападение на Украину. Он подчеркнул, что белорусские войска будут задействованы исключительно для защиты собственной территории в случае внешней агрессии. Лукашенко также призвал к спокойствию, заявив, что Украина не представляет угрозы для Белоруссии.

«Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей. Воевать мы будем только в одном случае: если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами», — сказал Лукашенко в разговоре с журналистами.