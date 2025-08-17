Встреча Путина и Трампа
17 августа, 14:47

«Спасибо сильному лидеру»: Трамп неожиданно обратился к Лукашенко

Трамп надеется на освобождение 1300 заключённых из Белоруссии в скором времени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1,3 тысячи человек в Белоруссии. Такое заявление он сделал в посте в соцсети Truth Social. В этой же публикации Трамп назвал белорусского президента Александра Лукашенко как «сильного лидера».

«Спасибо Белоруссии и её сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены», — сказано в аккаунте главы Белого дома.

К этой публикации Трамп прикрепил комментарий стороннего пользователя, утверждавшего, что Лукашенко ведёт переговоры с Трампом касательно освобождения упомянутых заключённых.

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома заявил, что у него состоялся замечательный разговор с Лукашенко. В этой беседе были затронуты самые разные темы. Трамп добавил, что именно Лукашенко указал ему на готовность российского лидера заключить сделку по Украине.

Ольга Сливченко
