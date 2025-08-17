Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает «Пул Первого». В ходе беседы главы государств также затронули отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.

«Лукашенко и Путин только что разговаривали по телефону», — говорится в сообщении.

Лукашенко переговорил с личным адвокатом Трампа за минуты до начала саммита на Аляске

Лукашенко переговорил с личным адвокатом Трампа за минуты до начала саммита на Аляске

Ранее сообщалось, что перед саммитом на Аляске президент США Дональд Трамп созвонился по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они обсудили и приезд президента России Владимира Путина в США и освобождение 16 заключённых. Трамп отметил, что это был замечательный разговор.