Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 11:41

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает «Пул Первого». В ходе беседы главы государств также затронули отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.

«Лукашенко и Путин только что разговаривали по телефону», — говорится в сообщении.

В ходе беседы с Лукашенко Путин детально рассказал о итогах российско-американского саммита. Президенты также затронули региональную обстановку, принимая во внимание прошедшие переговоры на Аляске, и обсудили двусторонние отношения.
Лукашенко переговорил с личным адвокатом Трампа за минуты до начала саммита на Аляске
Лукашенко переговорил с личным адвокатом Трампа за минуты до начала саммита на Аляске

Ранее сообщалось, что перед саммитом на Аляске президент США Дональд Трамп созвонился по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они обсудили и приезд президента России Владимира Путина в США и освобождение 16 заключённых. Трамп отметил, что это был замечательный разговор.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar