Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает «Пул Первого». В ходе беседы главы государств также затронули отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.
«Лукашенко и Путин только что разговаривали по телефону», — говорится в сообщении.
В ходе беседы с Лукашенко Путин детально рассказал о итогах российско-американского саммита. Президенты также затронули региональную обстановку, принимая во внимание прошедшие переговоры на Аляске, и обсудили двусторонние отношения.
Ранее сообщалось, что перед саммитом на Аляске президент США Дональд Трамп созвонился по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они обсудили и приезд президента России Владимира Путина в США и освобождение 16 заключённых. Трамп отметил, что это был замечательный разговор.