«Ехать в Рим как-то нам православным»: Лукашенко рассказал, какие предлагались места для встречи Путина и Трампа

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что при выборе места для саммита Россия – США рассматривались Рим, Женева, Турция и ОАЭ. По его словам, президент России Владимир Путин лично сообщил ему о рассматриваемых городах-кандидатах.

«Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным... Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождём, что американцы предложат», — сказал белорусский лидер.

Он также назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.