«Ехать в Рим как-то нам православным»: Лукашенко рассказал, какие предлагались места для встречи Путина и Трампа
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что при выборе места для саммита Россия – США рассматривались Рим, Женева, Турция и ОАЭ. По его словам, президент России Владимир Путин лично сообщил ему о рассматриваемых городах-кандидатах.
«Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным... Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождём, что американцы предложат», — сказал белорусский лидер.
Он также назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Лукашенко раскрыл, как «враги» вмешались в его разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам белорусского президента, вскоре после начала разговора связь с республиканцем неожиданно прервалась, однако американский лидер перезвонил ему.