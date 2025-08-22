Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 11:52

Дональд, у нас проблемы: Лукашенко раскрыл, как «враги» вмешались в его разговор с Трампом

Лукашенко: В разговоре с Трампом нам помешали враги, он мне перезвонил

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Во время телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко и глава США Дональда Трампа произошли перебои в связи. Об этом сообщило агентство БелТА с ссылкой на белорусского лидера.

«Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор», — рассказал Лукашенко с чего начался их диалог.

По словам белорусского президента, вскоре после начала разговора связь с Трампом неожиданно прервалась, однако американский лидер перезвонил ему. Помимо технических перебоев, в ходе беседы обсуждалась возможность встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Лукашенко: Трамп стремится к миру на Украине, он понимающий человек
Лукашенко: Трамп стремится к миру на Украине, он понимающий человек

Ранее Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1,3 тысячи человек в Белоруссии. Он также охарактеризовал белорусского лидера Александра Лукашенко как «сильного». Американский лидер поблагодарил Белоруссию и её президента и выразил надежду, что задержанные вскоре будут освобождены.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar