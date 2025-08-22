Дональд, у нас проблемы: Лукашенко раскрыл, как «враги» вмешались в его разговор с Трампом
Во время телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко и глава США Дональда Трампа произошли перебои в связи. Об этом сообщило агентство БелТА с ссылкой на белорусского лидера.
«Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор», — рассказал Лукашенко с чего начался их диалог.
По словам белорусского президента, вскоре после начала разговора связь с Трампом неожиданно прервалась, однако американский лидер перезвонил ему. Помимо технических перебоев, в ходе беседы обсуждалась возможность встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1,3 тысячи человек в Белоруссии. Он также охарактеризовал белорусского лидера Александра Лукашенко как «сильного». Американский лидер поблагодарил Белоруссию и её президента и выразил надежду, что задержанные вскоре будут освобождены.