Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 11:32

Лукашенко: Трамп стремится к миру на Украине, он понимающий человек

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал американского лидера Дональда Трампа как понимающего человека, настроенного на мирное урегулирование, отметив, что его образ в СМИ часто искажен. Об этом сообщило агентство БелТА.

«В публичном поле появляются какие-то фрагменты его (Трампа — прим. Life.ru) выступлений, плюс накладывают свой отпечаток особенности перевода, и складывается впечатление, что он импульсивный, непоследовательный. Нет. Это человек понимающий», — сказал он.

Трамп не такой, каким его показывают в масс-медиа. Лукашенко подчеркнул, что американскому лидеру не хватает надёжных людей в команде, и если бы таких было больше, это принесло бы дополнительную пользу. Белорусский лидер выразил уверенность, что президент США нацелен на мирное решение конфликтов.

«Спасибо сильному лидеру»: Трамп неожиданно обратился к Лукашенко
«Спасибо сильному лидеру»: Трамп неожиданно обратился к Лукашенко

Ранее власти Белоруссии заявили о готовности выступить организатором возможных переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Минск не навязывает свои посреднические услуги, но при необходимости готов обеспечить проведение встречи на высоком уровне для содействия мирному урегулированию.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar