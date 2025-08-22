Лукашенко: Трамп стремится к миру на Украине, он понимающий человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал американского лидера Дональда Трампа как понимающего человека, настроенного на мирное урегулирование, отметив, что его образ в СМИ часто искажен. Об этом сообщило агентство БелТА.

«В публичном поле появляются какие-то фрагменты его (Трампа — прим. Life.ru) выступлений, плюс накладывают свой отпечаток особенности перевода, и складывается впечатление, что он импульсивный, непоследовательный. Нет. Это человек понимающий», — сказал он.

Трамп не такой, каким его показывают в масс-медиа. Лукашенко подчеркнул, что американскому лидеру не хватает надёжных людей в команде, и если бы таких было больше, это принесло бы дополнительную пользу. Белорусский лидер выразил уверенность, что президент США нацелен на мирное решение конфликтов.