На праздновании Дня независимости Украины глава киевского режима Владимир Зеленский наградил бывшего советника по нацбезопасности США Кита Келлога высшей государственной наградой. Об этом сообщил ресурс «Страна.ua».

Зеленский вручил Келлогу высший орден Украины в День Независимости. Видео © Х / Devana

Орден князя Ярослава Мудрого I степени обычно вручается за особый вклад в межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета Украины и её популяризацию за рубежом. Церемония прошла во время торжественных мероприятий в Киеве. Келлог стал одним из иностранных гостей, удостоенных украинских наград в честь государственного праздника. По словам Зеленского, поддержка зарубежных политиков и военных экспертов играет важную роль в укреплении международного авторитета страны.