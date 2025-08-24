Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 11:35

СМИ показали, что вручил Зеленский Келлогу в День независимости Украины

Зеленский вручил Келлогу высший орден Украины в День независимости

Зеленский вручил Келлогу высший орден Украины в День Независимости. Обложка © Х / Devana

Зеленский вручил Келлогу высший орден Украины в День Независимости. Обложка © Х / Devana

На праздновании Дня независимости Украины глава киевского режима Владимир Зеленский наградил бывшего советника по нацбезопасности США Кита Келлога высшей государственной наградой. Об этом сообщил ресурс «Страна.ua».

Зеленский вручил Келлогу высший орден Украины в День Независимости. Видео © Х / Devana

Орден князя Ярослава Мудрого I степени обычно вручается за особый вклад в межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета Украины и её популяризацию за рубежом. Церемония прошла во время торжественных мероприятий в Киеве. Келлог стал одним из иностранных гостей, удостоенных украинских наград в честь государственного праздника. По словам Зеленского, поддержка зарубежных политиков и военных экспертов играет важную роль в укреплении международного авторитета страны.

Рыскрыто, кто следующий от США рванёт на Украину для ускорения мирных переговоров
Рыскрыто, кто следующий от США рванёт на Украину для ускорения мирных переговоров

Напомним, что ранее стало известно о приезде Кит Келлога на Украину на два дня, с 24 по 25 августа. В рамках поездки дипломат планировал переговоры с представителями власти, участие в молитвенном завтраке и встречу с Владимиром Зеленским.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Кит Келлог
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar