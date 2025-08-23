Кит Келлог на днях посетит Украину

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог совершит рабочий визит в Киев 24-25 августа. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на собственные источники.

«Спецпредставитель президента США Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа», — отмечается в публикации издания.

В рамках визита запланированы встречи с украинскими властями и участие в молитвенном завтраке. Согласно информации СМИ, американский дипломат также проведёт переговоры с экс-комиком Владимиром Зеленским.

Это будет уже вторая поездка Келлога на Украину за последний месяц — в середине июля он встречался с Зеленским, на тот момент министром обороны Рустемом Умеровым, главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым* и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Напомним, что во время своего визита в Вашингтон для переговоров с Трампом, Зеленский также провёл встречу с Келлогом. При этом бывший комик не стал придерживаться строгого дресс-кода, предпочтя надеть простую чёрную спортивную футболку, что выглядело неуместно в компании политиков, одетых в деловые костюмы.