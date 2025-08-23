Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
23 августа, 09:22

Кит Келлог на днях посетит Украину

Украинские СМИ: Келлог приедет в Киев 24 августа с двухдневным визитом

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / Zuma

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог совершит рабочий визит в Киев 24-25 августа. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на собственные источники.

«Спецпредставитель президента США Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа», — отмечается в публикации издания.

В рамках визита запланированы встречи с украинскими властями и участие в молитвенном завтраке. Согласно информации СМИ, американский дипломат также проведёт переговоры с экс-комиком Владимиром Зеленским.

Это будет уже вторая поездка Келлога на Украину за последний месяц — в середине июля он встречался с Зеленским, на тот момент министром обороны Рустемом Умеровым, главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым* и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Кит Келлог предложил критикам саммита на Аляске заткнуться и посидеть в углу
Кит Келлог предложил критикам саммита на Аляске заткнуться и посидеть в углу

Напомним, что во время своего визита в Вашингтон для переговоров с Трампом, Зеленский также провёл встречу с Келлогом. При этом бывший комик не стал придерживаться строгого дресс-кода, предпочтя надеть простую чёрную спортивную футболку, что выглядело неуместно в компании политиков, одетых в деловые костюмы.

*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

