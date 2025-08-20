Кит Келлог предложил критикам саммита на Аляске заткнуться и посидеть в углу
Обложка © Life.ru
Все критики встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны утихнуть или найти себе другое занятие, ведь на их глазах происходят по истине исторические события. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Всем критикам я бы сказал: «заткнитесь и идите посидите в углу». Факт в том, что мы живём в историческое время», — сказал американский дипломат.
Одной из тех, кто возмутился пышным приёмом Путина на Аляске была дочь Келлога Меган Моббс. Она быстро удалила пост, осознав, что понаписала лишнего. Кстати, её отец тоже должен был войти в состав американской делегации, но его исключили из-за слишком проукраинской позиции.