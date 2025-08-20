Кит Келлог предложил критикам саммита на Аляске заткнуться и посидеть в углу

Все критики встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны утихнуть или найти себе другое занятие, ведь на их глазах происходят по истине исторические события. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.