23 августа, 12:39

Рыскрыто, кто следующий от США рванёт на Украину для ускорения мирных переговоров

Личный духовный советник Трампа Бёрнс объявил о предстоящем визите на Украину

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс. Обложка © Х / Pastor Mask Burns

В связи с последними событиями вокруг Украины, личный духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бёрнс, заявил о предстоящей поездке в страну. Об этом он сообщил в своей соцсети Х.

«Покидаем Южную Корею и направляемся на Украину», — написал он.

В публикации Бёрнса не уточняются конкретные цели и программа визита. Сотрудники пресс-службы президента США комментариев по поводу поездки пока не предоставили. Визиты духовных советников на международные площадки нередко имеют символический характер и направлены на демонстрацию поддержки или налаживание контактов.

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планирует рабочий визит в Киев 24–25 августа. В рамках визита запланированы встречи с украинскими властями и участие в молитвенном завтраке.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
