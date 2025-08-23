Рыскрыто, кто следующий от США рванёт на Украину для ускорения мирных переговоров

В связи с последними событиями вокруг Украины, личный духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бёрнс, заявил о предстоящей поездке в страну. Об этом он сообщил в своей соцсети Х.

«Покидаем Южную Корею и направляемся на Украину», — написал он.

В публикации Бёрнса не уточняются конкретные цели и программа визита. Сотрудники пресс-службы президента США комментариев по поводу поездки пока не предоставили. Визиты духовных советников на международные площадки нередко имеют символический характер и направлены на демонстрацию поддержки или налаживание контактов.