Лавров рассказал о требовании Зеленского к Путину
Лавров: Зеленский сопротивляется, но всё равно требует срочной встречи с Путиным
Западные страны ищут повод сорвать процесс украинского урегулирования, но Москва надеется, что эти попытки будут пресечены. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия рассчитывает на срыв западных попыток помешать урегулированию на Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего. Попытка нарушить тот процесс, который был заложен президентами Путиным и Трампом. <...> Мы надеемся, что эти попытки будут сорваны», — сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что страна не намерена «дарить свою землю». При этом он не уточнил, допускает ли возможность уступок или обмена территориями, что несколько отличается от его прежней позиции, исключавшей передачу земель.