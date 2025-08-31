Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 11:18

Песков: Европейская партия войны мешает мирному процессу на Украине

Европейские политики, проталкивающие между собой идею продолжения войны, не планируют сворачивать со своего курса. Этот подход особенно выделяется на фоне миротворческих усилий российского и американского президентов. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент, президент Путин, да и президент США Трамп», — отметил Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста «России 1» Павла Зарубина.

Ранее американские СМИ писали, что в Белом доме видят усилия Европы, старающейся затянуть войну на Украине. По словам главы РФПИ Дмитриева, Евросоюз до сих пор продолжает придерживаться логики 46-го президента США Джо Байдена, которая по всем параметрам оказалась провальной.

