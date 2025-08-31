Песков: Европейская партия войны мешает мирному процессу на Украине
Обложка © Life.ru
Европейские политики, проталкивающие между собой идею продолжения войны, не планируют сворачивать со своего курса. Этот подход особенно выделяется на фоне миротворческих усилий российского и американского президентов. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент, президент Путин, да и президент США Трамп», — отметил Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста «России 1» Павла Зарубина.
Ранее американские СМИ писали, что в Белом доме видят усилия Европы, старающейся затянуть войну на Украине. По словам главы РФПИ Дмитриева, Евросоюз до сих пор продолжает придерживаться логики 46-го президента США Джо Байдена, которая по всем параметрам оказалась провальной.