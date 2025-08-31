Европейские политики, проталкивающие между собой идею продолжения войны, не планируют сворачивать со своего курса. Этот подход особенно выделяется на фоне миротворческих усилий российского и американского президентов. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам.