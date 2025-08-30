Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве украинского мира

Высокопоставленные представители Белого дома подозревают, что некоторые лидеры Евросоюза препятствуют мирным переговорам по Украине. По их мнению, Россия не несёт ответственности за затягивание диалога. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске», — указывает портал.