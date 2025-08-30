Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве украинского мира
Axios: Белый дом винит в срыве переговоров по Украине не Россию, а ЕС
Высокопоставленные представители Белого дома подозревают, что некоторые лидеры Евросоюза препятствуют мирным переговорам по Украине. По их мнению, Россия не несёт ответственности за затягивание диалога. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.
«Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске», — указывает портал.
Ранее Life.ru сообщал, что европейские дипломаты столкнулись с неопределённостью в вопросе переговоров США и России по поводу конфликта на Украине. В Брюсселе признают, что практически ничего не знают о содержании закрытых встреч: какие уступки российский лидер Владимир Путин мог предложить американской стороне, и как это скажется на дипломатических усилиях.