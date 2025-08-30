Пентагон: США поставят Украине запчасти для ЗРК Patriot на $179,1 миллиона

Госдепартамент Соединённых Штатов одобрил возможную поставку на Украину запасных частей для зенитных ракетных комплексов Patriot на почти 180 миллионов долларов, а также услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Это следует из заявления Минобороны.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 миллиона долларов США», — сказано в сообщении Пентагона.

Подчёркивается, что контракт на предоставление услуг спутниковой связи предполагает расширения для терминалов американской компании Starlink, которые имеются в распоряжении киевского режима.