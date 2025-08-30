Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 00:28

Пентагон: США поставят Украине запчасти для ЗРК Patriot на $179,1 миллиона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jim Lambert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jim Lambert

Госдепартамент Соединённых Штатов одобрил возможную поставку на Украину запасных частей для зенитных ракетных комплексов Patriot на почти 180 миллионов долларов, а также услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Это следует из заявления Минобороны.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 миллиона долларов США», — сказано в сообщении Пентагона.

Подчёркивается, что контракт на предоставление услуг спутниковой связи предполагает расширения для терминалов американской компании Starlink, которые имеются в распоряжении киевского режима.

Пентагон: США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг на $180 миллионов
Пентагон: США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг на $180 миллионов

Незадолго до этого дипведомство США одобрило сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования. Стоимость возможной поставки оценивается в 825 миллионов долларов. Также американский Госдепартамент одобрил продажу Дании ЗРК Patriot и других систем на $8,5 млрд.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar