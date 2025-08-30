Госдеп США одобрил продажу Дании ЗРК Patriot и других систем на $8,5 млрд

Государственный департамент Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Дании систем противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего материально-технического обеспечения за 8,5 миллиарда долларов. Это следует из заявления Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США, которое отвечает за поставки вооружений за границу.

Отмечается, что ранее Копенгаген запросил у Вашингтона свыше пятидесяти ракет-перехватчиков для этих зенитных ракетных комплексов, а также пусковые установки и радиолокационные станции.