Пентагон: США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг на $180 миллионов

Соединённые Штаты дали согласие на возможную поставку Украине оборудования и сервисных услуг для обслуживания американских систем ПВО. Общая стоимость контракта оценивается в 180 миллионов долларов. Соответствующее заявление в четверг распространило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности при Пентагоне.

Согласно опубликованным данным, соглашение предусматривает передачу запасных частей, проведение модернизации, оказание технической поддержки, организацию обучения специалистов, а также обеспечение логистического сопровождения. В ведомстве отметили, что данная сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США, способствуя усилению безопасности страны-партнёра, которая выполняет стабилизирующую функцию в европейском регионе. При этом подчёркивается, что реализация контракта не окажет влияния на военный баланс в зоне конфликта и не затронет оперативные возможности американских вооружённых сил.

Отдельно стало известно о другом соглашении, согласно которому Украина заплатит 150 миллионов долларов за ремонт и обслуживание американских артиллерийских систем. Как следует из документов Госдепартамента, речь идёт о восстановлении, техническом сопровождении и капитальном ремонте самоходных гаубиц M109.

Параллельно Пентагон объявил о выделении 4 миллионов долларов на программу подготовки украинских военных медиков, включая полевых хирургов. Обучение планируется проводить в течение следующего года.