«Жупел пропагандистов»: Эксперт объяснил Life.ru, чем грозит 50-дневная кампания по вооружению Киева

Президент США Дональд Трамп выделил 50 дней на примирение России и Украине, однако всё это время оружие продолжит целыми караванами идти в Киев. Таким образом союзники снаряжают украинскую армию для нового контрудара. Об этом в беседе с Life.ru сообщил военный эксперт Андрей Кошкин.

«Этот срок [50 дней] взяли себе в качестве вот такого пропагандистского жупела и в Великобритании для того, чтобы вместе с Германией обеспечить поставку вооружения. Надо сказать, что всё-таки вооружением Украина обеспечена, может, не в том количестве, как хочется, но всегда же хочется больше. Зеленскому хочется ещё больше», — отметил наш собеседник.

Но дело в том, что теперь у этого процесса должна быть какая-то цель. Не просто чтобы оружие стреляло — нужны успехи. Значит, идёт подготовка некой контроперации, для которой и вооружают Украину. Во всяком случае, об этом уже поговаривают, считает Кошкин.

На сегодняшний день мы просто констатируем факт, что поставки вооружения на Украину продолжаются и в этом заинтересованы Соединённые Штаты Америки. Они изменили только схему оплаты, но, судя по всему, Германия, в частности, готова в значительной степени оплатить вооружение для Киева. А оружие-то будет американское. Андрей Кошкин Военный эксперт

Поставка вооружения — это эскалация ситуации, так что в любом случае это означает продолжение боевых действий. Европейские государства, в частности Великобритания и Германия, хотят продолжения войны на Украине, подчеркнул эксперт.