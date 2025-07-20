Британия напугана конфронтацией России с Трампом из-за ультиматума о 50 днях
Telegraph: Россия дала конфронтационный ответ на ультиматум Трампа по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Реакция российских властей на ультиматум президента США Дональда Трампа, который поставил задачу разрешить украинский конфликт в течение 50 дней под угрозой новых санкций, оказалась беспрецедентно жёсткой. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Издание приводит высказывания заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который охарактеризовал ультиматум как «показательную формальность» и предупредил о возможном нанесении ответных ударов по западным странам в случае дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, военный эксперт Игорь Коротченко призвал к активизации атак на ключевые объекты инфраструктуры Украины.
По мнению авторов материала, оптимистичные заявления Трампа о перспективах урегулирования не совпадают с настроениями, царящими в Кремле.
В Москве заявление американского лидера восприняли скорее с облегчением, чем с опасениями. Московская биржа показала рост на 2,7%, а курс российского рубля укрепился на 0,8% по отношению к китайскому юаню. Российские чиновники опасались введения масштабных санкций, но были рады, что Трамп намерен ограничиться почти нереализуемыми пошлинами против стран БРИКС.
Напомним, что вместо шокирующего заявления мир услышал от главы Белого дома угрозу ввести против РФ пошлины, если за 50 дней она не успеет заключить с Киевом мирный договор. США также направили Украине новые системы ПВО, но платить за них пришлось Германии из своего кармана.