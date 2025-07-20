Британия напугана конфронтацией России с Трампом из-за ультиматума о 50 днях

Реакция российских властей на ультиматум президента США Дональда Трампа, который поставил задачу разрешить украинский конфликт в течение 50 дней под угрозой новых санкций, оказалась беспрецедентно жёсткой. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Издание приводит высказывания заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который охарактеризовал ультиматум как «показательную формальность» и предупредил о возможном нанесении ответных ударов по западным странам в случае дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, военный эксперт Игорь Коротченко призвал к активизации атак на ключевые объекты инфраструктуры Украины.

По мнению авторов материала, оптимистичные заявления Трампа о перспективах урегулирования не совпадают с настроениями, царящими в Кремле.