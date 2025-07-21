По заветам Трампа: Великобритания анонсировала 50-дневный конвейер смерти для Украины

Великобритания намерена объявить о начале «50-дневной кампании» по наращиванию военной помощи Украине, стремясь усилить давление на Россию. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на министра обороны Британии Джона Хили.

Министр должен выступить с этим заявлением в понедельник на встрече Контактной группы по обороне Украины. По данным издания, Лондон считает, что Западу следует «вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров».

Предполагается, что в рамках этой встречи будут приняты и другие важные решения. В частности, Германия и Великобритания договорились о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование Берлина в размере 170 миллионов евро.

Новое заседание Контактной группы по поддержке Украины пройдет 21 июля в онлайн-формате. В нем также примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и шеф Пентагона Пит Хегсет.