Мерц пообещал Киеву дальнобойное оружие в ближайшие недели
Мерц: Украина в скором времени получит дальнобойные системы вооружения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Украина в ближайшие недели и месяцы получит дальнобойные системы вооружения, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, это произойдёт, в том числе, благодаря промышленному сотрудничеству между Киевом и Берлином.
«Украина уже в ближайшие недели и месяцы получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.
Других деталей канцлер ФРГ приводить не стал.
Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Фридрих Мерц официально заключили новый договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между двумя странами. Они назвали документ«историческим». В его первых строках Россию называют источником «непосредственной угрозы» для безопасности Соединённого Королевства и ФРГ.