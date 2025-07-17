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17 июля, 16:24

Мерц пообещал Киеву дальнобойное оружие в ближайшие недели

Мерц: Украина в скором времени получит дальнобойные системы вооружения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Украина в ближайшие недели и месяцы получит дальнобойные системы вооружения, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, это произойдёт, в том числе, благодаря промышленному сотрудничеству между Киевом и Берлином.

«Украина уже в ближайшие недели и месяцы получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Других деталей канцлер ФРГ приводить не стал.

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Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Фридрих Мерц официально заключили новый договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между двумя странами. Они назвали документ«историческим». В его первых строках Россию называют источником «непосредственной угрозы» для безопасности Соединённого Королевства и ФРГ.

Наталья Демьянова
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