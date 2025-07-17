Мерц пообещал Киеву дальнобойное оружие в ближайшие недели

Украина в ближайшие недели и месяцы получит дальнобойные системы вооружения, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, это произойдёт, в том числе, благодаря промышленному сотрудничеству между Киевом и Берлином.

«Украина уже в ближайшие недели и месяцы получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Других деталей канцлер ФРГ приводить не стал.