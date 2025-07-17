Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких вооружённых сил к боевым действиям против российских солдат. Действия немецких властей дипломат назвала «озверевшими». Захарова отметила, что заявления министра в интервью Financial Times свидетельствуют о враждебной позиции Берлина по отношению к Москве.

«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать?» — возмутилась Захарова.

Она заявила, что страны НАТО, в их прежнем составе и политической конфигурации, ранее совершали нападения на Россию. Захарова также напомнила, что российское руководство неоднократно заявляло об отсутствии планов нападения на страны-члены альянса.