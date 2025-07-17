«Просто озверели»: Захарова разнесла Писториуса за слова об убийстве русских солдат
Захарова: Власти ФРГ просто озверели, говоря о готовности убивать солдат ВС РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких вооружённых сил к боевым действиям против российских солдат. Действия немецких властей дипломат назвала «озверевшими». Захарова отметила, что заявления министра в интервью Financial Times свидетельствуют о враждебной позиции Берлина по отношению к Москве.
«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать?» — возмутилась Захарова.
Она заявила, что страны НАТО, в их прежнем составе и политической конфигурации, ранее совершали нападения на Россию. Захарова также напомнила, что российское руководство неоднократно заявляло об отсутствии планов нападения на страны-члены альянса.
В недавнем интервью Писториус утверждал, что разговаривать с Россией о мире можно только «с позиции силы». Он заявил, что если политика сдерживания не сработает, немецкие солдаты будут готовы убивать русских солдат. Особый акцент немецкий министр сделал на усилении восточного фланга НАТО, отметив высокую боеготовность немецкой бригады в Литве и Польше.