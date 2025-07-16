Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности уничтожать российских солдат напоминает риторику нацистов. Его ужасные слова можно расценить как разжигание вражды, предупредил председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Такие заявления делали нацисты, и он [Писториус] нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, оно противоречит основному закону Германии. Писториус также нарушает статью основного закона, запрещающую готовить войну против какой-либо страны», — раскритиковал он главу МО в беседе с РИА «Новости».

По его убеждению, враждебный выпад министра обороны ФРГ идёт вразрез с положениями конституции страны, которая запрещает подготовку войны против любого государства. Писториус этими словами поставил себя в один ряд с теми, кого в 1945 году судили на Нюрнбергском трибунале. Он добавил, что сейчас власти активно готовят население Германии к войне с Россией, и такие высказывания являются их инструментом.