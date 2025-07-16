«Как нацисты»: В ФРГ разнесли Писториуса за ужасные слова о готовности убивать русских солдат
Политик Нимайер счёл риторикой нацистов слова Писториуса об убийстве солдат РФ
Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © Flickr / Bundeswehr
Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности уничтожать российских солдат напоминает риторику нацистов. Его ужасные слова можно расценить как разжигание вражды, предупредил председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Такие заявления делали нацисты, и он [Писториус] нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, оно противоречит основному закону Германии. Писториус также нарушает статью основного закона, запрещающую готовить войну против какой-либо страны», — раскритиковал он главу МО в беседе с РИА «Новости».
По его убеждению, враждебный выпад министра обороны ФРГ идёт вразрез с положениями конституции страны, которая запрещает подготовку войны против любого государства. Писториус этими словами поставил себя в один ряд с теми, кого в 1945 году судили на Нюрнбергском трибунале. Он добавил, что сейчас власти активно готовят население Германии к войне с Россией, и такие высказывания являются их инструментом.
В недавнем интервью Писториус утверждал, что разговаривать с Россией о мире можно только «с позиции силы». Он заявил, что если политика сдерживания не сработает, немецкие солдаты будут готовы убивать русских солдат. Особый акцент немецкий министр сделал на усилении восточного фланга НАТО, отметив высокую боеготовность немецкой бригады в Литве и Польше.