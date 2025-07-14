В Кремле увидели возрождающуюся в ФРГ опасность из-за слов об убийстве русских солдат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил серьёзную обеспокоенность в связи с высказываниями главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, сделанных в интервью Financial Times, где он говорил о готовности немецких военных «убивать российских солдат» в случае конфликта.

«Но, увы, это так. Германия снова становится опасной», — отметил Песков в беседе с РБК.

В своём интервью Писториус утверждал, что разговаривать с Россией о мире можно только «с позиции силы». Он заявил, что если политика сдерживания не сработает, немецкие солдаты будут готовы воевать против России. Особый акцент немецкий министр сделал на усилении восточного фланга НАТО, отметив высокую боеготовность немецкой бригады в Литве и Польше.