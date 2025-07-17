Мерц и Стармер назвали Россию непосредственной угрозой Европе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц официально заключили новый договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между двумя странами. Они назвали документ«историческим». В его первых строках Россию называют источником «непосредственной угрозы» для безопасности Соединённого Королевства и ФРГ.

Согласно документу, Лондон и Берлин обязуются координировать усилия по укреплению оборонных возможностей в условиях обострения геополитической обстановки. Россия названа страной, чьи действия, по мнению Великобритании и Германии, «подрывают международную стабильность» и представляют опасность для европейского порядка.