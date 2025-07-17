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17 июля, 13:08

Мерц и Стармер назвали Россию непосредственной угрозой Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, photocosmos1

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц официально заключили новый договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между двумя странами. Они назвали документ«историческим». В его первых строках Россию называют источником «непосредственной угрозы» для безопасности Соединённого Королевства и ФРГ.

Согласно документу, Лондон и Берлин обязуются координировать усилия по укреплению оборонных возможностей в условиях обострения геополитической обстановки. Россия названа страной, чьи действия, по мнению Великобритании и Германии, «подрывают международную стабильность» и представляют опасность для европейского порядка.

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Ранее Мерц заявлял, что дипломатические средства разрешения конфликта на Украине, который продолжается с 2022 года, были исчерпаны. Он указал, что Германия продолжит поддержку киевского режима.

Полина Никифорова
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