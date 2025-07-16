«Дипломатия чековых книжек» помогла Мерцу заставить Трампа «переобуться» в вопросе Украины
WSJ: Мерц уговорил Трампа дать оружие Киеву методом дипломатии чековых книжек
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Президент США Дональд Трамп ужесточил свою позицию по отношению к России благодаря инициативе европейских политиков, которые его долго на это уламывали. Самым находчивым среди них оказался канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает The Wall Street Journal.
Мерц, который, как утверждают авторы, кое-что смыслит в бизнесе, сумел найти общий язык с Трампом, что сыграло ключевую роль в изменении американской политики. Именно после телефонного разговора с немецким канцлером глава Белого дома согласился передать Киеву комплексы ПВО Patriot, за которые заплатит Германия.
По словам бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны Германии Нико Ланге, Мерц смог выстроить эффективный диалог с американским президентом — теперь они общаются напрямую по мобильному телефону, а немецкий канцлер применяет тактику «дипломатии чековой книжки».
Ланге отметил, что Мерц подкрепляет свои слова действиями, что сразу в глазах Трампа ставит его выше ещё одного претендента на «верховное евролидерство» — президента Франции Эмманюэля Макрона.
Тот самый телефонный разговор состоялся 5 июля. Когда президент США был близок к тому, чтобы полностью вывести страну с «шахматной доски» украинского конфликта, Мерц взмолился, чтобы он остался и помог европейцам. В итоге у немецкого политика получилось достучаться до американского лидера, но Германии пришлось из своего кармана заплатить Штатам за две системы ПВО для Киева.