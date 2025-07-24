Военный эксперт раскрыл, что стоит за обещанием Германии «помочь Киеву воздействовать на РФ»
Эксперт Дандыкин: Берлин планирует производить дальнобойные ракеты на Украине
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Германия планирует помочь Украине получить возможность наносить удары по территории России. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя заявление министра иностранных дел Германии Йоханнеса Вадефуля о том, что ФРГ поможет получить ВСУ возможность «воздействовать на территорию России».
«Речь идёт о ракетах, которые они хотят производить на территории Украины под украинскими названиями. Это будет, скорее всего, ремейк того же «Тауруса» с дальностью до 600 километров — по некоторым данным, и за тысячу. Вряд ли это что-то изменит, но тем не менее появится возможность стрелять до Москвы и дальше», — предупредил капитан первого ранга запаса в разговоре с «Ридусом».
По его словам, Берлин рассматривает вариант налаживания производства немецких дальнобойных ракет непосредственно на Украине, поскольку бундесвер уже исчерпал возможности поставок из собственных запасов. Дандыкин уточнил — такие ракеты, включая европейские и американские образцы, могут поступить на вооружение ВСУ в ближайшие месяцы, несмотря на дефицит боеприпасов этого класса у самих западных стран.
Эксперт отметил — российские военные готовы нейтрализовать угрозу ещё на этапе производства, уничтожая предприятия по сборке ракет, как это уже неоднократно происходило ранее.
Напомним, что предприятия по производству оружия на Украине регулярно становятся целями для российских ударов. 19 июля стало известно, что в ходе ночных атак Армия России поразила объект украинского ВПК, где собирались компоненты для ракет и БПЛА.