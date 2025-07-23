Турция представила свою первую баллистическую ракету Tayfun
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Турция представила свою первую баллистическую ракету Tayfun Block 4. Её показали на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Об этом сообщает агентство .
Как пишет Anadolu, новая версия Tayfun весит более 7 тонн, оснащена многоцелевой боеголовкой и способна поражать системы ПВО, командные центры, ангары и другие важные военные объекты на расстоянии нескольких сотен километров.
Базовую версию Tayfun — твердотопливную ракету — испытали в 2022 году.
А ранее американские военные впервые провели испытания по сбросу ручных гранат с коммерческого квадрокоптера. В ходе учений на полигоне Графенвер в Германии бойцы 173-й воздушно-десантной бригады и 7-го армейского учебного командования тестировали сброс боеприпасов с дрона Skydio X10D. Россия же применяет этот метод с первых месяцев спецоперации на Украине.