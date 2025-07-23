Турция представила свою первую баллистическую ракету Tayfun Block 4. Её показали на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Об этом сообщает агентство .

Как пишет Anadolu, новая версия Tayfun весит более 7 тонн, оснащена многоцелевой боеголовкой и способна поражать системы ПВО, командные центры, ангары и другие важные военные объекты на расстоянии нескольких сотен километров.

Базовую версию Tayfun — твердотопливную ракету — испытали в 2022 году.