Российский ЗРК С-400 «Триумф» остаётся одним из самых эффективных комплексов ПВО в мире, способным нейтрализовать даже современные стелс-истребители. Об этом заявили китайские эксперты, подчеркнув, что США годами пытаются скопировать российские технологии.

С-400 — это глубоко модернизированная версия советского С-300, предназначенная для защиты военных и гражданских объектов от любых воздушных угроз, рассказали в РИА «ФедералПресс». Комплекс поражает самолёты, крылатые и баллистические ракеты, включая цели средней дальности, и может работать автономно или управлять сетью других систем ПВО.

После Второй мировой войны СССР и США вступили в гонку вооружений, разрабатывая новые средства атаки и защиты. В разгар Корейской войны Советский Союз начал создавать систему ПРО, которая эволюционировала в серию ЗРК: С-25, С-75, С-125 и С-200.

Их сменила автоматизированная С-300, принятая на вооружение в конце 1970-х — начале 1980-х в разных модификациях для ПВО, сухопутных войск и флота. Концерн «Алмаз-Антей» непрерывно совершенствовал комплекс, и к 1997 году появилась версия С-300ПМ2 с увеличенной дальностью и возможностью перехвата баллистических ракет.

По открытым данным, С-400 обнаруживает цели на расстоянии до 600 км, поражает объекты со скоростью до 4,8 км/с и одновременно атакует 36 целей. Комплекс разворачивается за 5 минут, выдерживает экстремальные температуры от -50 до +50°C и эффективен против воздушных и наземных угроз.