С опозданием в три года: Армия США открыла «неизвестные технологии», которые Россия уже применяет на СВО
Армия США впервые сбросила гранату с квадрокоптера по технологии 2022 года
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Американские военные впервые провели испытания по сбросу ручных гранат с коммерческого квадрокоптера — метод, широко применявшийся в первые месяцы спецоперации на Украине. В ходе учений на полигоне Графенвер в Германии бойцы 173-й воздушно-десантной бригады и 7-го армейского учебного командования тестировали сброс боеприпасов с дрона Skydio X10D. Видео с венны мероприятий появились в Сети.
«ВС США открыли для себя неизвестные технологии прямиком из 2022 года», — иронично прокомментировали в военные эксперты.
Уточняется, что подобная тактика активно использовалась в начале конфликта, но сейчас её эффективность резко снизилась из-за распространения систем радиоэлектронной борьбы и средств ПВО малой дальности. Гражданские дроны-бомбардировщики стали уязвимы, что сделало их массовое применение практически невозможным.
Ранее армейская смекалка помогла военным «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты усовершенствовали беспилотник, установив на него детонатор и горящий фитиль, который срабатывает при попытке перехвата дрона, приводя к подрыву боеприпаса.