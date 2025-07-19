Армия России поразила предприятия Украины, выпускающие составные части для ракет

ВС РФ в ходе ночных ударов поразили оружием и дронами предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые занимаются производством компонентов для ракет и беспилотников. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что в ходе операции был проведён групповой удар с применением высокоточного вооружения, как воздушного, так и наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников по указанным объектам. Все цели были успешно уничтожены.