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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 19 июля 2025, 09:13

Армия России поразила предприятия Украины, выпускающие составные части для ракет

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВС РФ в ходе ночных ударов поразили оружием и дронами предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые занимаются производством компонентов для ракет и беспилотников. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что в ходе операции был проведён групповой удар с применением высокоточного вооружения, как воздушного, так и наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников по указанным объектам. Все цели были успешно уничтожены.

Армия России наносит массированный удар по территории Украины
Армия России наносит массированный удар по территории Украины

До этого представители киевского режима сообщали, что в городе Шостке Сумской области Украины в результате ночных взрывов разрушен объект инфраструктуры. Также заявили о повреждениях промышленных объектов в городе Павлограде Днепропетровской области.

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Оксана Попова
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