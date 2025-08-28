Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 20:53

«Полная неразбериха»: В Европе пожаловались, что не знают, о чём говорили США и Россия

Atlantic: Европа остаётся в неведении о переговорах США и России по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Европейские дипломаты столкнулись с неопределённостью в вопросе переговоров США и России по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал Atlantic.

В Брюсселе признают, что практически ничего не знают о содержании закрытых встреч: какие уступки российский лидер Владимир Путин мог предложить американской стороне, и как это скажется на дипломатических усилиях.

«На данный момент царит полная неразбериха», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, остаётся загадкой, какие именно сигналы Путин отправил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и американскому лидеру Дональду Трампу, и насколько они были поняты правильно.

Эрдоган напомнил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией
Эрдоган напомнил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 29 августа в Нью-Йорке украинская делегация проведёт переговоры с представителями администрации США. Делегацию возглавляют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar