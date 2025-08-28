«Полная неразбериха»: В Европе пожаловались, что не знают, о чём говорили США и Россия

Европейские дипломаты столкнулись с неопределённостью в вопросе переговоров США и России по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал Atlantic.

В Брюсселе признают, что практически ничего не знают о содержании закрытых встреч: какие уступки российский лидер Владимир Путин мог предложить американской стороне, и как это скажется на дипломатических усилиях.

«На данный момент царит полная неразбериха», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, остаётся загадкой, какие именно сигналы Путин отправил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и американскому лидеру Дональду Трампу, и насколько они были поняты правильно.