Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:47

Эрдоган напомнил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Владимиром Зеленским выразил готовность оказать содействие в организации контактов между РФ и Украиной на высшем уровне. В сообщении канцелярии Эрдогана говорится, что лидеры обсудили состояние мирных переговоров между двумя государствами, подчеркнув важность продолжения диалога для достижения справедливого урегулирования.

«Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены, и что Турция готова сделать всё возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру», — указали в канцелярии.

Эрдоган подчеркнул, что внимательно наблюдал за ходом встреч представителей России и США на Аляске, а также переговоров США, Украины и европейских стран в Вашингтоне.

Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил
Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил

Напомним, что Эрдоган высоко оценил прошедшие на Аляске переговоры Путина и Трампа. По его мнению, они способствовали активизации усилий по поиску решения украинского конфликта.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Турция
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar