Эрдоган напомнил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Владимиром Зеленским выразил готовность оказать содействие в организации контактов между РФ и Украиной на высшем уровне. В сообщении канцелярии Эрдогана говорится, что лидеры обсудили состояние мирных переговоров между двумя государствами, подчеркнув важность продолжения диалога для достижения справедливого урегулирования.

«Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены, и что Турция готова сделать всё возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру», — указали в канцелярии.

Эрдоган подчеркнул, что внимательно наблюдал за ходом встреч представителей России и США на Аляске, а также переговоров США, Украины и европейских стран в Вашингтоне.