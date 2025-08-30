Мессенджер MAX
30 августа, 20:26

Дмитриев: В Вашингтоне поняли, что лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Руководство США понимает, что лидеры европейских государств тормозят процесс урегулирования конфликта на Украине, выдвигая нереалистичные требования. Об этом заявил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Даже Вашингтон теперь видит это — лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X Дмитриева.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен отказаться от провальной логики бывшего американского президента Джо Байдена. Европе следует выбрать путь дипломатии вместо продвижения ложных нарративов, подытожил Дмитриев.

Трамп: США перестали тратить деньги на Украину
Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа заподозрили некоторых европейских лидеров в препятствовании переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. В Белом доме считают, что российская сторона не виновата в затягивании диалога. Высокопоставленные чиновники считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия республиканца по прекращению войны, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.

Виталий Приходько
