Руководство США понимает, что лидеры европейских государств тормозят процесс урегулирования конфликта на Украине, выдвигая нереалистичные требования. Об этом заявил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Даже Вашингтон теперь видит это — лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс», — говорится в сообщении , опубликованном в соцсети X Дмитриева.

Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа заподозрили некоторых европейских лидеров в препятствовании переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. В Белом доме считают, что российская сторона не виновата в затягивании диалога. Высокопоставленные чиновники считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия республиканца по прекращению войны, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.