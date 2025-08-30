Трамп: США перестали тратить деньги на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении американской финансовой поддержки Украины. Он подчеркнул, что Штаты больше не предоставляют Киеву военную технику напрямую, а только продают её странам НАТО. Об этом он рассказал в интервью порталу The Daily Caller.
«Мы расходовали сотни миллиардов долларов на эту войну. <...> Мы продаём технику НАТО. Мы не продаем её Украине», — заявил Трамп.
Американский лидер также подчеркнул, что США вынудили страны НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.
Ранее американский лидер сократил взносы США в ООН и других организаций на 521 миллион долларов из согласованного бюджета. Среди организаций — Панамериканская организация здравоохранения, ЮНЕСКО, Всемирная торговая организация (ВТО) и Международная организация труда (МОТ), а также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).