Трамп: США перестали тратить деньги на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении американской финансовой поддержки Украины. Он подчеркнул, что Штаты больше не предоставляют Киеву военную технику напрямую, а только продают её странам НАТО. Об этом он рассказал в интервью порталу The Daily Caller.

«Мы расходовали сотни миллиардов долларов на эту войну. <...> Мы продаём технику НАТО. Мы не продаем её Украине», — заявил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что США вынудили страны НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.