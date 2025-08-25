Мессенджер MAX
25 августа, 16:58

Трамп: США больше не хотят тратить денег на Украину

Трамп заявил, что США перестали финансировать Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США прекратили финансирование Украины. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, добавив, что теперь Вашингтон будет продавать оружие только НАТО.

«Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаём оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы [на оборону] до 5%», — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп высказался на тему гарантий безопасности для Украины, приемлемых для завершения конфликта. По словам президента США эти положения ещё не определены, но по его словам большую часть обязательств возьмёт на себя Европа, хотя и Вашингтон не останется в стороне.

Юрий Лысенко
