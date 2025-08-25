Трамп: США больше не хотят тратить денег на Украину

США прекратили финансирование Украины. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, добавив, что теперь Вашингтон будет продавать оружие только НАТО.

«Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаём оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы [на оборону] до 5%», — сказал американский лидер.