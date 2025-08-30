Трамп прекратил взносы США в ООН на 521 миллион долларов

Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование ООН и связанных с ней международных организаций на 521 миллион долларов из согласованного бюджета. В Белом доме заявили, что средства шли на структуры, которые не поддерживают ключевые приоритеты Соединённых Штатов или действуют вопреки интересам страны.

Финансирование касалось ООН и связанных структур. Среди них Панамериканская организация здравоохранения, ЮНЕСКО, Всемирная торговая организация (ВТО) и Международная организация труда (МОТ), а также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В документе отмечается, что некоторые из этих организаций подвергались обвинениям в нарушении прав человека, продвижении спорных социальных и культурных инициатив и влиянии на американскую политику.