Белый дом опроверг слухи о планах Трампа направить китайские войска на Украину

Представитель администрации Дональда Трампа опроверг сообщения СМИ о том, что президент США предлагал привлечь китайских военных к миротворческой миссии по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

О том, что американский лидер предлагал пригласить Пекин к участию в мониторинге соблюдения договорённостей по урегулированию, изданию рассказал источник. Источник сообщил изданию, что Европа и Владимир Зеленский выступили против этой инициативы. В то же время, европейские лидеры, как утверждается, рассматривают возможность отправки турецких миротворцев на Украину после завершения конфликта.

При этом неназванный чиновник из Белого дома заявил FT, что дискуссий относительно китайских миротворцев на Украине в администрации Трампа не велось.