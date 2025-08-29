Мессенджер MAX
29 августа, 18:12

Белый дом опроверг слухи о планах Трампа направить китайские войска на Украину

Представитель администрации Дональда Трампа опроверг сообщения СМИ о том, что президент США предлагал привлечь китайских военных к миротворческой миссии по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

О том, что американский лидер предлагал пригласить Пекин к участию в мониторинге соблюдения договорённостей по урегулированию, изданию рассказал источник. Источник сообщил изданию, что Европа и Владимир Зеленский выступили против этой инициативы. В то же время, европейские лидеры, как утверждается, рассматривают возможность отправки турецких миротворцев на Украину после завершения конфликта.

При этом неназванный чиновник из Белого дома заявил FT, что дискуссий относительно китайских миротворцев на Украине в администрации Трампа не велось.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп считает Украину препятствием для нормализации отношений с Россией. Особенно этому мешает нынешнее украинское руководство. Американский лидер ставит своим приоритетом восстановление функциональных отношений с РФ.

Полина Никифорова
