Президент США Дональд Трамп считает нынешнее руководство Украины основным препятствием для восстановления отношений с Россией и мирного урегулирования конфликта. Как сообщает Le Point со ссылкой на анонимный источник, приоритетом американского лидера является возобновление функционального диалога с Москвой.

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован Зеленским и его европейскими союзниками из-за их нереалистичных условий для прекращения конфликта. По мнению американского лидера, требования Киева и стран ЕС невыполнимы, и украинской стороне придётся пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения с Россией.