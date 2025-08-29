Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 августа, 06:39

Во Франции раскрыли истинное отношение Трампа к Украине

Трамп считает Киев препятствием для нормализации отношений с Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп считает нынешнее руководство Украины основным препятствием для восстановления отношений с Россией и мирного урегулирования конфликта. Как сообщает Le Point со ссылкой на анонимный источник, приоритетом американского лидера является возобновление функционального диалога с Москвой.

«Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием», — приводит издание слова собеседника.

В Белом доме заявили о недовольстве Трампа развитием ситуации на Украине
В Белом доме заявили о недовольстве Трампа развитием ситуации на Украине

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован Зеленским и его европейскими союзниками из-за их нереалистичных условий для прекращения конфликта. По мнению американского лидера, требования Киева и стран ЕС невыполнимы, и украинской стороне придётся пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения с Россией.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
