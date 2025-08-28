В Белом доме заявили о недовольстве Трампа развитием ситуации на Украине

Американский президент Дональд Трамп разочарован ночными ударами Вооружённых сил России по целям на Украине, хотя эти атаки не стали для него неожиданностью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он был недоволен этими новостями, но и не удивлён», — сказал она в ходе брифинга.

При этом она обратила внимание и на недавние удары Вооружённых сил Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам Левитт, президент США пытается добиться прекращения конфликта на Украине, полагая, что ни одна из сторон не готова разрешить кризис своими силами. Спикер добавила, что для завершения боевых действий необходимо обоюдное стремление России и Украины к поиску мирного решения.