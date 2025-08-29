Трамп отменит выделение иностранной помощи на $5 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный Конгрессом пакет иностранной помощи на сумму почти пять млрд долларов с помощью механизма «карманной отмены». Данную информацию передаёт газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно публикации, Белый дом планирует применить законодательную процедуру, которая не использовалась последние 48 лет. Суть механизма заключается в том, что глава государства направляет в Конгресс запрос об отмене расходов в непосредственной близости к завершению финансового года. Это приводит к истечению срока использования средств до того, как законодательный орган успеет отреагировать на обращение.

В сумму отменяемой помощи входят 3,2 млрд долларов на программы Агентства США по международному развитию (USAID), 322 млн из Демократического фонда Госдепартамента и USAID. Ещё 521 млн — это взносы международным организациям, 393 млн на миротворческую деятельность и 445 отдельно заложенной помощи на миротворчество. Издание отдельно отмечает, что одна из статей расходов предполагала выделение 1,5 млн долларов на продажу картин женщин с Украины.