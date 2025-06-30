Трамп захотел отменить финансирование больниц, проводящих гендерную терапию детям

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность лишения финансирования больниц, которые предоставляют услуги гендерной терапии лицам, не достигшим совершеннолетия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Президент выразился ясно: США будут защищать детей от изменяющих жизнь и экспериментальных процедур», — заявил глава Центров услуг Medicare и Medicaid.

Напомним, что возраст совершеннолетия в США устанавливается каждым штатом — в большинстве он равен 18 годам, но есть и исключения. В ряде территориальных единиц он равен 19 и 21.

Ранее сообщалось, что в США отменили гранты на проекты, связанные с ЛГБТ*-сообществом. Кроме того, прекращено финансирование оцифровки устных историй трансгендеров*, а также исследование влияния онлайн-трансляций на формирование нетрадиционных сообществ.