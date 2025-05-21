Департамент государственной эффективности США (DOGE) обнародовал информацию о прекращении финансирования ряда проектов, ранее поддерживаемых Национальным фондом гуманитарных наук (NEH). Ведомство указало, что решение затронуло инициативы, связанные с тематикой ЛГБТ*.

Анализ программ, утверждённых при предыдущем руководстве страны, привёл к пересмотру грантов, выделенных за счёт федерального бюджета. В результате отменены несколько крупных проектов. Среди них — $350 тысяч на создание цифровых путеводителей для представителей ЛГБТ*, а также аналогичная сумма на адаптацию специализированного словаря на испанском языке.

Кроме того, прекращено финансирование оцифровки устных историй трансгендеров*, а также исследование влияния онлайн-трансляций на формирование ЛГБТ*-сообществ. Были свёрнуты и академические инициативы: одна касалась вклада художников в развитие жанра комиксов в 1980–1990-х годах, другая — археологических раскопок, связанных с древней пивоварней в Египте.

Как заявили в DOGE, общее сокращение затрат по этим направлениям составило 163 миллиона долларов. Ведомство подчеркнуло, что в дальнейшем поддержка со стороны NEH будет предоставляться исключительно по содержательным критериям, при этом исключаются проекты, направленные на продвижение идеологических концепций.

А ранее эксперт рассказал, что западная повестка в скором времени претерпит изменения, в результате которых будет ослаблено влияние идеологий ЛГБТ* и чайлдфри. По его словам, произведения, чрезмерно фокусирующиеся на проблемах, например, чернокожих гомосексуалистов*, будут отвергнуты аудиторией.