«Токсично для общества»: Эксперт предрёк зачистку западной культуры от чайлдфри и ЛГБТ*

Западная повестка в скором времени претерпит изменения, в результате которых будет ослаблено влияние идеологий ЛГБТ* и чайлдфри. С таким прогнозом выступил директор по развитию новых медиапроектов компании СМИ2 Юрий Синодов.

«Попытка включить в классический сюжет африканцев или ЛГБТ* с чайлдфри не просто выглядит неуместно, но и делает произведения токсичными для общества, как и всё WOKE движение», — приводит издание «Глагол» его слова.

Эксперт признал, что отдельные элементы «пробуждённой» повестки могут быть позитивными, приведя в пример изображение главного героя-инвалида в мультфильме «Как приручить дракона». Однако, по его мнению, в целом «пробуждённая» политика оказывает негативное влияние. Он выразил опасение, что произведения, чрезмерно фокусирующиеся на проблемах, например, чернокожих гомосексуалистов, будут отвергнуты аудиторией.

В то же время, произведения с менее выраженной «пробуждённой» идеологией могут подвергаться изменениям, как это происходило в СССР с цензурой книг. Синодов напомнил, что подобная практика не является чем-то новым и для США, упомянув случай с заменой расистского слова в издании «Геккельберри Финна».

А ранее сообщалось, что Минкультуры РФ запретил прокат фильмов c пропагандой отказа от деторождения. До нововведения в прокате отказывали картинам, где была пропаганда порнографии, насилия, нетрадиционных отношений и смены пола.