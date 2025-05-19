Apple впервые оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в России

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2,5 миллиона рублей, признав её виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Заседание проходило в закрытом режиме, представители СМИ были допущены только на оглашение решения.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей», — огласила решение судья Александра Анохина.

Сегодня же суд планирует рассмотреть ещё два протокола в отношении Apple по той же статье, а также один протокол, касающийся отказа компании удалить запрещённый контент (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ).

Ранее Таганский суд уже выносил решение по аналогичному делу, оштрафовав российский телеканал «ТВ Центр» за распространение контента, содержащего, по мнению суда, ЛГБТ*-пропаганду и информацию, способную подтолкнуть к смене пола. Телеканал был признан виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 КоАП.