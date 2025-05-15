Суд признал мем с лягушонком Пепе в клоунском парике символикой ЛГБТ*

Новгородский суд признал популярный интернет-мем с изображением лягушонка Пепе в разноцветном парике, бабочке и с клоунским носом символикой запрещённого ЛГБТ*. Согласно решению суда, распространение данной картинки на территории России запрещено. Об этом говорится в постановлении.

Цветовую палитру на изображении признали схожей с символикой ЛГБТ*-движения. Мем был опубликован в открытом доступе, и суд квалифицировал действия обвиняемого мужчины как нарушение ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской или экстремистской символики).

За отправку этого мема в чатах, размещение в комментариях или использование изображения на улицах гражданам грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.