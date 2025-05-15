Суд признал мем с лягушонком Пепе в клоунском парике символикой ЛГБТ*
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Новгородский суд признал популярный интернет-мем с изображением лягушонка Пепе в разноцветном парике, бабочке и с клоунским носом символикой запрещённого ЛГБТ*. Согласно решению суда, распространение данной картинки на территории России запрещено. Об этом говорится в постановлении.
Цветовую палитру на изображении признали схожей с символикой ЛГБТ*-движения. Мем был опубликован в открытом доступе, и суд квалифицировал действия обвиняемого мужчины как нарушение ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской или экстремистской символики).
За отправку этого мема в чатах, размещение в комментариях или использование изображения на улицах гражданам грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. По данным компании «Эксмо», силовые структуры действовали на основании постановления, вынесенного в связи с уголовным делом о пропаганде ЛГБТ*. Директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин был задержан и после допроса отпущен.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.