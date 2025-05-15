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Регион
15 мая, 11:49

Топ-менеджера «Эксмо» отпустили после допроса по делу о пропаганде ЛГБТ*

Анатолий Норовяткин. Фото © Российский книжный союз

Анатолий Норовяткин. Фото © Российский книжный союз

Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина, которого накануне задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*, отпустили после допроса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«14 мая в качестве свидетеля был допрошен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, 15 мая он был отпущен», — заявили там.

В «Эксмо» добавили, что остальная информация не разглашается в интересах следствия. В компании отметили, что сотрудничают с правоохранителями.

Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет по делу об экстремизме
Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет по делу об экстремизме

Напомним, ранее силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сообщалось, что основанием для действий стало постановление, выданное в рамках возбуждённого уголовного дела о пропаганде ЛГБТ*. В августе 2023 года «Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books, которое выпускало литературу в жанре young-adult.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Никита Никонов
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