Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет по делу об экстремизме

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении директора по дистрибуции книжного издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации». Топ-менеджер и ещё около 10 человек были задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Основанием для начала проверки послужили материалы, переданные из ФСБ и МВД. Также, согласно источникам, к расследованию приобщено заключение специалистов, выявивших признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде продукций издательства Popcorn Books.

Предполагается, что Норовяткин участвовал в распространении запрещённых книг. Его задержали и доставили на допрос для дачи показаний. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Статья предусматривает лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет.

Напомним, что ранее силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. По информации компании «Эксмо», основанием для действий силовиков стало постановление, выданное в рамках возбуждённого уголовного дела по пропаганде ЛГБТ*.