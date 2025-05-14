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14 мая, 19:40

В «Эксмо» пояснили обстоятельства изъятия книг Popcorn Books правоохранителями

Силовики изъяли у «Эксмо» продукцию Popcorn Books по делу о ЛГБТ*-пропаганде

Книги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jure Divich

Книги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jure Divich

Правоохранительные органы изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. По информации компании «Эксмо», основанием для действий силовиков стало постановление, выданное в рамках возбуждённого уголовного дела по пропаганде ЛГБТ*. Об этом пишет РИА «Новости»

Как уточнили в издательстве, копию постановления сотрудники получить не смогли. Устно представителям было объяснено, что дело касается распространения информации, связанной с ЛГБТ*. Юристы «Эксмо» на данный момент выясняют подробности произошедшего.

Popcorn Books — российское издательство, запущенное в 2018 году как часть проекта Individuum. Основное направление — книги для подростков и юной аудитории. Основано создателями сервиса электронного чтения Bookmate.

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А ранее депутат Михаил Иванов рассказал, что россияне всё чаще жалуются на показ фильмов с тематикой ЛГБТ* в салонах красоты, где запрещённый контент демонстрируют во время процедур. Чиновник предложил приравнять показ подобных картин к пропаганде.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Тимур Хингеев
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