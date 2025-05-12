Общественники призвали защитить посетителей салонов красоты от фильмов про «разврат»

Россияне всё чаще жалуются на показ фильмов с тематикой ЛГБТ* в салонах красоты, где запрещённый контент демонстрируют во время процедур. Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru призвал ограничить подобные трансляции.

Мы выступаем с инициативой об ограничении трансляции фильмов, пропагандирующих ЛГБТ*, трансгендерность* и другие формы «разврата и беспорядочных связей», а также другого некачественного контента в салонах красоты. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная»

По данным общественников, люди проводят в салонах красоты достаточно много времени, и нередко сталкиваются с ситуацией, когда на экранах транслируются фильмы, содержание которых вызывает у них дискомфорт и возмущение. Депутат отметил, что даже если посетители делают замечания, администрация салонов часто ссылается на то, что у них есть другие клиенты и мастера, которые не против подобного контента.

«Это неприемлемая ситуация, когда либеральная повестка ставится выше моральных принципов и традиционных ценностей нашего общества, а элементарное качество развлекательного контента игнорируется. Например, нам сообщают, что в некоторых салонах клиентам показывают лучшие шутки «Квартала 95». Наверное, хорошо жить в мире тех людей, кто не понимает, что не так с таким контентом», — отметил Иванов.

В целом, развлекательный видео-контент салонов красоты нужно отбирать тщательнее, поскольку там часто встречается мусор, нарушающий законодательство и вызывающий отторжение у значительной части посетителей, уверен наш собеседник.

«Предлагаю рассмотреть возможность приравнять демонстрацию подобных фильмов, как ЛГБТ*-тематики, так и откровенно низкопробных, в салонах красоты к ЛГБТ*-пропаганде и распространению некачественного контента, соответственно, поскольку салоны красоты являются публичным пространством», — пояснил депутат.

Иванов назвал это навязыванием определённой идеологии или просто дурного вкуса людям, которые пришли в салон за услугой, а не за идеологической обработкой или порцией низкосортного юмора. По мнению общественника, власти должны защитить граждан, особенно женщин, от негативного влияния пропаганды, направленной на разрушение традиционных семейных ценностей, а также от откровенной халтуры.

«Показ подобных фильмов в салонах красоты можно расценивать как скрытую форму ЛГБТ*-пропаганды или демонстрацию культурной деградации, что недопустимо в публичных местах», — подвёл итог Иванов.