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12 мая, 03:00

Общественники призвали защитить посетителей салонов красоты от фильмов про «разврат»

Депутат Иванов: Россияне жалуются на показ фильмов ЛГБТ* в салонах красоты

Активисты призвали запретить салонам красоты показывать неприемлемый для посетителей контент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tyler Olson

Активисты призвали запретить салонам красоты показывать неприемлемый для посетителей контент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tyler Olson

Россияне всё чаще жалуются на показ фильмов с тематикой ЛГБТ* в салонах красоты, где запрещённый контент демонстрируют во время процедур. Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru призвал ограничить подобные трансляции.

Мы выступаем с инициативой об ограничении трансляции фильмов, пропагандирующих ЛГБТ*, трансгендерность* и другие формы «разврата и беспорядочных связей», а также другого некачественного контента в салонах красоты.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная»

Мы выступаем с инициативой об ограничении трансляции фильмов, пропагандирующих ЛГБТ*, трансгендерность* и другие формы «разврата и беспорядочных связей», а также другого некачественного контента в салонах красоты.
Мы выступаем с инициативой об ограничении трансляции фильмов, пропагандирующих ЛГБТ*, трансгендерность* и другие формы «разврата и беспорядочных связей», а также другого некачественного контента в салонах красоты.

По данным общественников, люди проводят в салонах красоты достаточно много времени, и нередко сталкиваются с ситуацией, когда на экранах транслируются фильмы, содержание которых вызывает у них дискомфорт и возмущение. Депутат отметил, что даже если посетители делают замечания, администрация салонов часто ссылается на то, что у них есть другие клиенты и мастера, которые не против подобного контента.

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«Это неприемлемая ситуация, когда либеральная повестка ставится выше моральных принципов и традиционных ценностей нашего общества, а элементарное качество развлекательного контента игнорируется. Например, нам сообщают, что в некоторых салонах клиентам показывают лучшие шутки «Квартала 95». Наверное, хорошо жить в мире тех людей, кто не понимает, что не так с таким контентом», — отметил Иванов.

В целом, развлекательный видео-контент салонов красоты нужно отбирать тщательнее, поскольку там часто встречается мусор, нарушающий законодательство и вызывающий отторжение у значительной части посетителей, уверен наш собеседник.

«Предлагаю рассмотреть возможность приравнять демонстрацию подобных фильмов, как ЛГБТ*-тематики, так и откровенно низкопробных, в салонах красоты к ЛГБТ*-пропаганде и распространению некачественного контента, соответственно, поскольку салоны красоты являются публичным пространством», — пояснил депутат.

Иванов назвал это навязыванием определённой идеологии или просто дурного вкуса людям, которые пришли в салон за услугой, а не за идеологической обработкой или порцией низкосортного юмора. По мнению общественника, власти должны защитить граждан, особенно женщин, от негативного влияния пропаганды, направленной на разрушение традиционных семейных ценностей, а также от откровенной халтуры.

«Показ подобных фильмов в салонах красоты можно расценивать как скрытую форму ЛГБТ*-пропаганды или демонстрацию культурной деградации, что недопустимо в публичных местах», — подвёл итог Иванов.

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Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники силовых структур провели рейд в столичных ночных клубах, включая заведение Bizarre. Поводом для инспекции стала информация о возможном нарушении закона по запрету ЛГБТ*-пропаганды. После рейда в полиции оказались около полусотни человек.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Ольга Годуненко
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